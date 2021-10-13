РИАМО - 13 окт. Выдающийся ученый мирового уровня, первый исследователь сверхзвуковых непрерывных лазеров, их энергетических характеристик, почетный гражданин Московской области Борис Каторгин отмечает в среду свой 87-й день рождения.

Борис Каторгин родился 13 октября 1934 года в городе Солнечногорске Московской области. Он окончил Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана по специальности «Локомотивостроение» в 1958 году.

Каторгин является профессором, доктором технических наук, академиком РАН. Каторгин - автор более 320 научных трудов и 160 изобретений. Он – разработчик и создатель первых в мире ракетных двигателей, работающих на порошкообразном гибриде бериллия с перекисью водорода и на порошкообразном алюминии с морской водой.

Более 50 лет Каторгин проработал в Московской области. Трудовую деятельность начал инженером-механиком завода №456 в Химках в 1958 году. С 1959 года по 1965 год трудился на должности инженера-конструктора завода. Затем стал ведущим конструктором, а потом – ведущим конструктором – замначальника отдела конструкторского бюро энергетического машиностроения.

С 1986 по 1991 годы занимал должность заместителя главного конструктора по научной работе научно-производственного объединения «Энергомаш», а с 1991 по 1992 годы - генеральный директор и главный конструктор научно-производственного объединения «Энергомаш имени академика В.П. Глушко».

С 1992 по 2008 годы трудился на должности гендиректора и генерального конструктора ОАО «Научно-производственное объединение Энергомаш имени академика В.П. Глушко».

С 2009 года и по настоящее время руководит Научно-образовательным центром «Энергофизические системы» Московского авиационного института.

В 1989-1991 годах также был депутатом 1-го Съезда народных депутатов.

Каторгин награжден орденом «Знак Почета», орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени, многочисленными ведомственными медалями. Является лауреатом Государственной премии Российской Федерации и трех премий правительства РФ в области науки и техники. Заслуженный деятель науки РФ. Почетный гражданин города Химки.

Постановлением губернатора Московской области от 30 сентября 2004 года Каторгину присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».