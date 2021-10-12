РИАМО - 12 окт. Дольщикам по 3 объектам Московской области, которые купили квартиры у застройщиков ОАО «Мособлкапстрой-СК», ООО «Капиталстрой», ООО «СтройГрад», будет выплачено возмещение, сообщает пресс-служба Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства региона.

На объекте ЖК «Лесной» в округе Пушкинский проблемными признаны два корпуса №12 и №15 общей площадью около 23 тыс. кв. м, всего пострадали 180 человек. Подать заявление на возмещение можно будет с 19 октября.

ООО «Капиталстрой» застройщик планировал возвести дом на 80 квартир общей площадью свыше 5 тыс. кв. м в Звенигороде. Прием заявлений и документов начнется с 19 октября.

Дольщики обанкротившегося ООО «СтройГрад», возводившего дом на 36 квартир общей площадью свыше 3 тыс. кв. м в Кашире, могут подавать заявления на выплату компенсаций с 16 ноября.