РИАМО - 12 окт. Сотрудники Московской областной таможни выявили склад с вином без акцизных марок на северо-западе столицы, сообщает пресс-служба региональной таможни.

Индивидуальный предприниматель хранил безакцизный алкоголь в принадлежащем ему подсобном помещении. Из него было изъято 108 бутылок итальянского, французского и новозеландского вина стоимостью свыше 200 тыс. рублей.

Возбуждено дело об административном правонарушении за хранение товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу ЕАЭС.