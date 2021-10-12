РИАМО - 12 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил медицинскому персоналу клинического госпиталя «Лапино» ГК «Мать и дитя» государственные награды Российской Федерации, награды Московской области и знаки отличия губернатора, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Вся команда госпиталя делает свою работу с душой. Марк Аркадьевич Курцер сказал, что успех стал возможен благодаря профессионалам, людям, которые относятся к каждому пациенту с большой теплотой и любовью. Для меня почетная миссия вручить сегодня награды, которые присваивает наш президент. Приятно, что частная медицина не повернулась к нам спиной в разгар пандемии», - сказал Андрей Воробьев.

В марте 2020 года госпиталь «Лапино» оперативно перепрофилировали под ковидную больницу. Были переориентированы все койки, включая акушерские. Помимо терапевтов, помощь пациентам с Covid-19 оказывали врачи других специальностей, экстренно прошедших обучение. А в феврале этого года для лечения от коронавируса начал действовать новый, 4-й корпус, госпиталя. В корпусе предусмотрено 100 койко-мест, в том числе 12 реанимационных. Все палаты оборудованы возможностью подачи кислорода.

«Я хотел бы сказать огромное спасибо президенту Владимиру Владимировичу Путину за постоянную поддержку медицины. Особая благодарность губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву - нам повезло, что госпиталь располагается на территории Московской области», - сказал гендиректор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер.

Настоящие герои

За большой вклад в организацию оказания медицинской помощи населению Московской области, а также за самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов благодарность губернатора Московской области объявлена всему коллективу клинического госпиталя «Лапино».

«Вы – настоящие герои. И мне очень приятно, что в Московской области есть такой губернатор, который чувствует боль людей, поддерживает здравоохранение. Хочу пожелать всем - берегите себя, еще ничего не закончилось, борьба еще впереди. Но мы выдержим - это точно», - сказал детский доктор мира, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, обращаясь к врачам.

За время пандемии в «Лапине» было госпитализировано около 4,5 тыс. больных с Covid-19, а также со среднетяжелыми, тяжелыми и крайне тяжелыми формами внебольничной пневмонии. В том числе свыше 500 детей и 300 беременных женщин. В этот период проведено 129 родов у пациенток с Covid -19, родилось 502 ребенка.

Победа над болезнью

«Благодаря команде общим усилиям удавалось одерживать победу над этой болезнью. Ну а в нашей специальности это особенно волнительно, особенно трепетно, потому что это всегда две жизни, которые в каких-то случаях оказываются на волоске и очень многое зависит от того, как все организовано, как все мобилизованы», - поделился врач акушер-гинеколог, заведующий акушерским обсервационным отделением госпиталя «Лапино» Авет Серобян.

Жители Подмосковья в госпитале «Лапино» могут получить медуслуги в том числе по полису ОМС. С начала пандемии более 6 тыс. жителей Московской области получили медицинскую помощь по полису.

«1,5 года назад я была госпитализирована в «Лапино» с двусторонней пневмонией. Попала туда по полису ОМС. У меня было большое поражение легких и на аппарате ИВЛ в реанимации я провела две недели. Сейчас очень волнительно видеть лица врачей и сестер, которые меня лечили, поддерживали и помогали мне», - сказала пациентка «Лапино» Оксана Пономарева.

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