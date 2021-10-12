РИАМО - 12 окт. Свыше 58,7 тыс. земельных участков осмотрели инспекторы земельного контроля в Подмосковье для выявления коммерческого использования личных земель, нарушения выявлены на 15 тыс., сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова уточнила, что проверки проходили для того, чтобы зафиксировать коммерческое использование правообладателями земель, предназначенных для личного пользования.

По словам зампреда правительства Московской области – министра экологии и природопользования Подмосковья Андрея Разина, в последние годы выросло число нарушений, связанных с использованием земли для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, огородничества и садоводства в целях получения прибыли.

На землях, которые предназначены для строительства дома, дачи, сада, благоустройства своего участка, очень часто появляются жилищные комплексы, коттеджные поселки, гостиницы и магазины. Это неправильное использование земли, которое является нарушением.