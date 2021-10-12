РИАМО - 12 окт. Врач-диетолог Михаил Гинзбург отметил, что уровень сахара в крови можно поддерживать с помощью диеты, следует есть больше рыбы, чтобы снизить уровень сахара. Об этом сообщает Nation News.

Он подчеркнул, что следует свести к минимуму продукты с высоким гликемическим индексом, и те, в которых много сахара.

«К продуктам с высоким гликемическим индексом относятся белый хлеб, картофель, белый рис. А надо любить сложноуглеводные продукты. Например, грубый хлеб, овсянка, гречка, овощи», — перечислил Гинзбург.

Он посоветовал разбить приемы пищи на более мелкие: есть чаще, но меньше.

Диетолог также рекомендовал заменить подсолнечное масло на оливковое, включить в рацион много разных овощей и фруктов. А для перекусов использовать мюсли на кефире.