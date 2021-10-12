РИАМО - 12 окт. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер еще не проходил ревакцинацию от коронавируса.

Пока у президента показатель уровня антител сохраняется на высоком уровне, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Нет, он пока еще не прошел ревакцинацию. У него, вы знаете, он об этом сам говорил, сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусу», — сказал Песков.

Президент уже вышел из режима самоизоляции, в котором он пребывал около 2 недель.

Ранее Путин рассказал, что не испытывает проблем со здоровьем, а его кашель, который заметили коллеги, вызван прохладным воздухом.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>