РИАМО - 12 окт. Павел Агапов из Московской области помог российской команде занять первое место по результатам общекомандного зачета на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021, сообщает АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)».

Агапов принимал участие в компетенции «Хлебопечение».

Чемпионат прошел в австрийском Граце с 22 по 26 сентября. В нем принимали участие свыше 450 человек из 31 страны. Они показывали свои способности и навыки в 48 компетенциях.

По результатам чемпионата сборная РФ завоевала 17 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей, а еще 5 медальонов за профессионализм в основных компетенциях. Российская команда состояла из 57 участников.