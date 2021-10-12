РИАМО - 12 окт. Фестиваль исторической реконструкции «Легенды Древней Руси», который прошел на пешеходной зоне «Дорога к храму» в Сергиевом Посаде, посетили свыше 5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

На фестивале гости могли увидеть древнерусский лагерь под предводительством князя. В нем для посетителей подготовили военные и ремесленные мастер-классы. Также проходили показательные выступления, звучала музыка и водили хороводы.

В рамках фестиваля прошли 6 показательных выступлений дружины, а еще 2 похода князя по городу.

Всем гостям мероприятия представилась возможность попробовать свои силы в стрельбе из лука, кузнечном ремесле, письме старославянскими буквами, чеканке монет и других интерактивах. Для детей и их родителей проводились бесплатные экскурсии по представленным на фестивале эпохам. Всего на территории фестиваля работали 12 интерактивных площадок.

В рамках мероприятия свыше 2 тыс. жителей и гостей городского округа посетили бесплатные экскурсии.

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