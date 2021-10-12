РИАМО - 12 окт. После перенесенного коронавируса человек может ощущать нехватку кислорода в легких, решить проблему поможет пульсоксиметр, сообщил пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.

По его словам, трудности с дыханием могут приводить к недостаточному снабжению тканей кислородом. Если организму не хватает воздуха, включается специальный механизм саморегуляции.

«Если воздуха мало, то человек инстинктивно старается глубже или чаще дышать, чтобы ему хватило кислорода для жизнедеятельности. Все будет хорошо, пока в достаточной мере происходит насыщение тканей организма кислородом. То есть пока головной мозг снабжается кислородом», — сказал Карабиненко в эфире радио Sputnik.

Он уточнил, что выявить проблему можно с помощью пульсоксиметра. Данный прибор определяет насыщение крови кислородом.

«Если этот показатель опускается ниже 90%, то тогда надо принимать меры для улучшения дыхания», – предупредил пульмонолог.

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