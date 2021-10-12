РИАМО - 12 окт. Отец девочки, поступивший на психфак МГУ, Евгений Тепляков сообщил, что на его семью обрушился шквал негатива, началась травля, передает «Москва 24».

9-летняя Алиса Теплякова из Москвы в 8 лет успешно сдала ЕГЭ. Аттестат за 9 класс она получила в 7 лет. Летом девочка подала документы на психологический факультет МГУ. Сейчас ей 9 лет. Девочка учится в вузе, но из-за обрушившегося негатива отец подал заявление на индивидуальный план обучения.

Ранее в СМИ напечатали заявление матери одной из второкурсниц психфака, где учится Алиса Теплякова. Женщина считает, что данный факультет категорически не подходит детям, так как на занятиях студенты изучают темы, связанные с сексом.

«Это просто бред. Вместо того, чтобы учить ребенка, вместо того, чтобы в этой уникальной ситуации перенимать опыт, вместо того, чтобы давать поддержку семье, неизвестные нам лица пытаются организовать травлю, пытаются выставить нас чуть ли не клоунами», – уточнил Тепляков.

Он подчеркнул, что нападки на его дочь и семью всегда анонимны, но их при этом называют по именам.

Отец вундеркинда отметил, что психологический факультет МГУ опекает его дочь. Вуз также сообщает о том, что девочка учится хорошо.