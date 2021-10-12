РИАМО - 12 окт. Прогнозы на инфляцию в стране менялись по мере развития ситуации, сейчас прогноз составляет 7,4%, высокий уровень этого показателя объясняется несколькими причинами, сообщил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-капитал» Владимир Брагин.

Среди этих причин Брагин выделил вызванные пандемией Covid-19 нарушения в цепочках поставок, опережающий рост спроса и рост реальной зарплаты россиян.

Еще он отметил, что темп инфляции внутри страны зависит от ситуации на внешних рынках.

«Рост мировых цен на продовольствие тоже сказывается на ценах. Наша экономика очень сильно интегрирована в мировую экономику. Мы получаем все плюсы и минусы этого», — сказал Брагин в эфире радио Sputnik.