РИАМО - 12 окт. До 14 октября можно подать заявку на участие во Всероссийском ежегодном открытом дистанционном музыкальном конкурсе казачьей культуры «Великая казачья Русь», сообщают организаторы мероприятия.

Победители конкурса будут объявлены в праздник Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) который очень чтят казаки.

К участию в конкурсе приглашаются граждане всех стран мира, одаренные дети, подростки, творческая молодежь и взрослые. Участвовать можно всем желающим в возрасте от 3 лет.

В конкурсе представлены следующие номинации: «Вокал», «Песни из репертуара Филиппа Киркорова», «Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Художественное слово», «Хореография», «Авторская песня», «Оригинальный жанр», «Разговорный жанр» (классический и юмористический).

Отправить заявку с видеороликом выступления следует на электронный адрес aragorn-studio@mail.ru.

Жюри конкурса формируется из числа специалистов в области культуры и искусств: ведущих педагогов учебных заведений, известных артистов, композиторов, музыкантов, актеров, поэтов и театральных деятелей. Выступления конкурсантов оцениваются по 10-балльной системе.