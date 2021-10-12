РИАМО - 12 окт. На совместном собрании фракции «Единой России» и постоянного объединения «Моя Москва» обсудили законодательные инициативы, которые направлены на допгарантии многодетным семьям, поддержку молодежи, соцподдержку столичных пожарных и спасателей. Об этом сообщает пресс-служба Мосгордумы.

«В ближайшее время эти законопроекты будут внесены в Московскую городскую думу. В частности, предлагается предоставить право на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта обоим родителям в многодетной семье», - сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Он добавил, что также планируется предоставить право на бесплатный проезд на всех видах общественного и пригородного железнодорожного транспорта детям из многодетных семей до 18 лет.

«Столичный закон «О молодежи» от 2009 года морально устарел. В декабре прошлого года был принят Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации». Чтобы идти в ногу со временем, разработан новый законопроект, который позволит создать комплексную систему социальной защиты и поддержки молодежи», - уточнил Шапошников.

По его словам, в московском законе речь идет о выплатах пособий студентам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, льготах для учащихся в культурных и спортучреждениях мегаполиса, трудоустройстве, содействии в бизнес-деятельности, грантах для талантливой молодежи, доппособиях в связи с рождением малыша в молодой семье.

Он подчеркнул, что еще следует установить меры соцподдержки для городских пожарных и спасателей.

«Несмотря на то, что их деятельность связана с ежедневным риском, право на досрочное назначение им страховой пенсии по старости федеральным законодательством не установлено», - уточнил спикер Мосгордумы.

В столичном парламенте предлагают установить в качестве дополнительной меры соцподдержки ежемесячную соцвыплату пожарным и спасателям мегаполиса по достижении установленного возраста и при наличии соответствующего стажа.