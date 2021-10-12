РИАМО - 12 окт. Комитет по туризму Московской области составил топ-5 подмосковных кремлей, пользующихся наибольшей популярностью среди путешественников, в рейтинг вошли Коломенский, Зарайский, Дмитровский, Волоколамский и Можайский кремли, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Коломенский кремль

История Коломенского кремля берет свое начало в XIV веке. Изначально он был деревянным и каменные стены обрел лишь в XVI веке. До наших дней сохранилось только 7 из 16 башен здания.

За остатками красных крепостных стен кремля расположены храмы, монастыри, музеи и прочие достопримечательности. В 2013 году Коломенский кремль стал одним из победителей в конкурсе «Россия-10» и получил звание «Символа России».

Зарайский кремль

Зарайский кремль - самым маленький и наиболее сохранившийся кремль в Московской области. Прямоугольное здание кремля оснащено 7 мощными башнями высотой до 14 метров, а за его стенами находятся Никольский и Иоанно-Предтеченский соборы.

Дмитровский кремль

Дмитровский кремль был построен в XII веке. На земляных валах располагались деревянные укрепления с 9 башнями и 2 воротами. Несколько раз здание разрушали и восстанавливали, а в XVII веке деревянный кремль был сожжен и больше не возводился.

Сегодня от Дмитровского кремля остался только земляной вал – его длина 990 метров, а высота от 7 до 9 метров. В центре бывшего кремля находится Успенский собор.

Волоколамский кремль

Впервые деревянный кремль на этой территории построили в XII веке. Его история так же полна многочисленных разрушений и реконструкций. Остатки крепостной стены разобрали в XVIII веке.

Сейчас территория кремля включает в себя Воскресенский собор, построенный в XV веке, Никольский собор XIX века и 5-ярусную колокольню. Соборный комплекс окружает резная ограда с декоративными угловыми башнями.

Можайский кремль

История Можайского кремля начинается в XII веке, с момента возведения на этой территории первых деревянных укреплений.

Первое каменное сооружение внутри кремля – Никольский собор – было построено в XIV веке, а само здание каменного кремля появилось в XVII веке. Сегодня от предыдущего белокаменного кремля остались только земляные валы, фрагменты башен и стен.

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