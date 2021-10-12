РИАМО - 12 окт. Пользователи жалуются на проблемы в работе сайта Avito. Об этом свидетельствуют данные портала downdetector.ru.

54% пользователей жалуются на работу сайта, еще 43% - на работу приложения. Также 4% жалоб связаны со сложностями при авторизации.

Как сообщили РИАМО в Avito, платформа работает в штатном режиме. Проблем у сервиса нет.

Прошлый сбой в работе сайта Avito был зафиксирован 7 октября.

4 октября произошел масштабный сбой в работе соцсетей Facebook и Instagram, мессенджера WhatsApp и ряда других сервисов. Эксперты считают произошедшее «падение Сети» крупнейшим за всю историю.