РИАМО - 12 окт. Свыше 1,2 млн туристов посетили Дмитровский городской округ Подмосковья с начала 2021 года, чаще всего путешественники посещали музей-заповедник «Дмитровский кремль», ферму «Российские альпаки», и Борисоглебский мужской монастырь, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Дмитровский округ расположен в северной части Подмосковья и по возрасту младше Москвы всего на 7 лет, за что его часто называют «младшим братом» столицы.

Помимо культурных и религиозных точек притяжения Дмитровского округа, спросом у его жителей и гостей пользуется расположенный здесь клуб воздухоплавания «Аэровальс», в котором можно организовать небольшое путешествие на воздушном шаре на высоте 900 метров.

Все популярные туристические объекты в округе входят в областные программы «Активное долголетие», «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье».

С начала 2021 года в Московской области побывали свыше 10 млн туристов. Кроме Дмитровского округа, гости региона активно посещали Коломну, Сергиево-Посадский округ, Зарайск, Серпухов, Истру и парк «Патриот» в Одинцовском округе.

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