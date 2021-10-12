РИАМО - 12 окт. При строительстве колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ была применена особая технология сборки наружного обода, при которой элементы монтируются не последовательно друг за другом, а крест-накрест, сообщает пресс-служба аттракциона.

На площадке аттракциона продолжают устанавливать наружный обод. Уже закреплено 8 спиц из 13. При этом 6 из них уже провернули от точки сборки на 180 градусов. Поворот части обода нужен для равномерного распределения нагрузки на центральную ось колеса обозрения при монтаже следующих спиц.

Сам процесс поворота требовал тщательной подготовки, так как в нижней части смонтированных спиц закреплены сегменты массой 12 тонн каждый. Во избежание деформации из-за большого веса комплектующих при повороте конструкции на 180 градусов было необходимо установить временные поддержки, которые придали ей нужную жесткость.

«Поворот наружного обода осуществлялся по особой технологии при помощи двух гидравлических толкателей, закрепленных на высоте 52 м. В наружных балках внутреннего кольца есть специальные отверстия, куда при помощи гидравлических цилиндров вставлялись штоки», — сказал операционный директор проекта «Солнце Москвы» Дмитрий Мамаев.

Он добавил, что 2 толкающих штока позволяли провернуть обод примерно на 1,5 м, после чего конструкция закреплялась на своем месте благодаря фиксирующим штокам. Затем подвижные штоки извлекались и отводились назад, а процесс повторялся.

«Всего на поворот колеса на 180 градусов ушло около 20 часов непрерывной работы», — подчеркнул Мамаев.

«Солнце Москвы» — самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире (140 м). Аттракцион строится в районе южного входа ВДНХ. Колесо обозрения будет оборудовано 30 закрытыми кабинами, каждая из которых будет вмещать до 15 человек.