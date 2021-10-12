РИАМО - 12 окт. Благодаря магнию в организме человек поддерживает иммунитет, от уровня этого элемента зависит работа щитовидной железы, сообщила главврач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко.

По ее словам, магний обслуживает более 300 химических реакций, которые проходят в организме.

«Если будет низкий уровень магния, будет «хромать» работа щитовидной железы, отвечающей за иммунный ответ, будут хуже вырабатываться кортизол (гормон, стимулирующий иммунитет – ред.) и адреналин», — сказала Мойсенко в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что при малом количестве магния межклеточное пространство будет наполняться лишней жидкостью. Это повлечет за собой отечность, добавит лишнего веса.

«Также кислотная среда будет преобладать над щелочной, а значит, будет обеспечиваться активный рост условно патогенной флоры», – уточнила она.

Осенью дефицит магния заметен сильнее. Это имеет особое значение, если лето было жарким, утверждает доктор.