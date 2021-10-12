РИАМО - 12 окт. Авиакомпания «Россия» присвоила самолетам Superet 100 имена подмосковных городов Клин и Коломна, лайнеры уже приступили к полетам, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Оба самолета имеют двухклассную компоновку, в них по 87 мест: 12 в бизнес-классе и 75 — в экономклассе.

Воздушные суда Superjet 100 получают имена городов Подмосковья в рамках соглашения об информационном партнерстве, которое было заключено между правительством региона и авиакомпанией весной этого года.

Самолеты, названные в честь подмосковных городов, выполняют полеты по внутрироссийским направлениям. А также они рассказывают пассажирам о многообразии туристического потенциала Подмосковья и позволяют привлечь внимание жителей страны к уникальным с исторической и культурной точки зрения городам, которые расположены рядом с Москвой.

Ключевой задачей проекта является популяризация среди авиапассажиров отдыха на территории Подмосковья, при этом многие города региона — это идеальный вариант для «поездки выходного дня».

Клин и Коломна – это восьмой и девятый борта авиакомпании, которым дали имена подмосковных городов. На сегодняшний день по регулярным рейсам летают самолеты, названные в честь Волоколамска, Дмитрова, Дубны, Звенигорода, Истры, Сергиева Посада, Талдома. Первым самолетом в этой линейке стал Сергиев Посад.

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