РИАМО - 12 окт. Реконструкция стадиона «Металлург» состоится в подмосковном Ступине, проект обновления стадиона уже получил положительное заключение «Мособлгосэкспертизы», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Проект реконструкции стадиона включает в себя демонтаж существующих трибун и мачт освещения, строительство современного футбольного поля с искусственным покрытием и беговыми дорожками, а также возведение 3 зрительских трибун на 5 тыс. мест.

В самой большой западной трибуне разместятся помещения для секций легкой атлетики и футбола, раздевалки для спортсменов и санитарный блок. В рамках проекта также будет произведен ремонт административно-бытового корпуса и входной группы.

Согласно планам, реконструкция и ввод объекта в эксплуатацию полностью завершатся в 2023 году.

«Металлург» построен в Ступине в 1950-е годы прошлого века. Сейчас футбольное поле и трибуны находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют полной замены.