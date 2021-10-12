РИАМО - 12 окт. Мужчина, которого полицейские ОМВД России по московскому району Преображенское обезвредили при попытке начать стрельбу, был пьян, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Известно, что нападавший зашел на КПП около помещения, где расположена дежурная часть. Он направил оружие на сотрудника полиции, но выстрелить не успел, так как его быстро обезвредили.

При общении с сотрудниками, осуществлявшими пропускной режим, гражданин достал предмет, похожий на пистолет, и направил в сторону полицейских.

В результате происшествия никто не пострадал.

По факту посягательства на жизнь полицейского возбуждено уголовное дело.