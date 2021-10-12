РИАМО - 12 окт. В центре дизайна Artplay появился специальный контейнер, куда люди смогут сдать просроченные и ненужные медикаменты для обезвреживания и дальнейшей переработки, сообщает пресс-служба центра.

Это первая подобная стационарная точка в Москве. Безопасную переработку лекарственных веществ и их упаковки обеспечит Национальная экологическая компания (НЭК).

2 контейнера «для блистеров», куда можно сдать таблетки в блистерах, пустые блистеры и таблетки, а также «для пузырьков и тюбиков», куда можно сдать стеклянные пузырьки, алюминиевые и пластиковые тюбики, располагаются на входе в строение 12 со стороны двора Artplay.

Создание специализированных пунктов приема просроченных лекарств у населения нужно для того, чтобы привлечь внимание к вопросу утилизации лекарственных препаратов из «домашних аптечек».

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