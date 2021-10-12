РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. Союз российских оружейников им. Калашникова наградил группу конструкторов ЦНИИТОЧМАШ Подольска почетными знаками за развитие оружейного дела, сообщили в пресс-службе предприятия.

Почетный знак Союза оружейников вручили начальнику научно-исследовательского центра (НИЦ) стрелкового вооружения Игорю Некрасову, главному конструктору НИЦ стрелкового вооружения Руслану Сидякину и начальнику научно-исследовательского отдела по разработке стрелкового вооружения Вадиму Малинникову.

Начальнику научно-исследовательского отдела по разработке стрелковых боеприпасов Евгению Куранову и ведущему инженеру-конструктору НИО по разработке стрелковых боеприпасов Алексею Столперу были вручены почетные грамоты СРО.

Сотрудники ЦНИИТОЧМАШ были поощрены за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие оружейного дела, сохранение и продолжение традиций российских оружейников.