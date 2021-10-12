РИАМО - 12 окт. На станциях Раменское и Фабричная МЖД установили гобо-проекторы, которые напоминают пассажирам о правилах безопасности на железной дороге, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Гобо-проекторы работают в любое время суток. Они проецируют изображения на станциях с напоминаниями для пассажиров.

С начала года в Раменском округе на железной дороге погибли свыше 30 человек. Основными причинами гибели людей были переход в неположенных местах, невнимательность на оборудованных пешеходных переходах.

Пассажирам напомнили об осторожности на железной дороге. Не стоит подходить к краю платформы, а переходить пути следует только по санкционированным переходам.