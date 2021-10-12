РИАМО - 12 окт. Столичный суд избрал в отношении 27-летнего мужчины, который толкнул женщину под электробус на площади Киевского вокзала, меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает московская прокуратура.

Трагедия случилась возле дома №1 на площади Киевского вокзала 10 октября. Мужчина в ходе ссоры толкнул свою 52-летнюю знакомую, она упала под колеса электробуса. От полученных травм пострадавшая скончалась.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее следствие ходатайствовало об аресте фигуранта данного дела.