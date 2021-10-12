РИАМО - 12 окт. Новый автозаправочный комплекс появится в подмосковном городском округе Пушкинский на Акуловском шоссе, на въезде в город Пушкино с Ярославского шоссе, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Застройщиком выступит ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт». Минжилполитики региона уже выдало разрешение на строительство.

Возведение объекта курируют персональные менеджеры Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья. На участке площадью 3,3 тыс. кв. м. появится современная АЗС с 4 заправочными колонками и зданием с кассовой зоной, минимаркетом и кафе.

Строительство АЗС создаст 17 рабочих мест. Планируемый объем инвестиций - 76 млн руб. Ввести объект в эксплуатацию планируют в IV квартале 2022 года.