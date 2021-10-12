РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. Жители Подольска возложили цветы к памятнику и могиле кинорежиссера Евгения Карелова к 90-летию со дня его рождения, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Заслуженный деятель искусств РСФСР, кинорежиссер Карелов родился 12 октября 1931 года. Он является режиссером любимых миллионами зрителей фильмов «Два капитана», «Нахаленок», «Дети Дон-Кихота», «Семь стариков и одна девушка», «Служили два товарища» и многих других. В текущем году ему исполнилось бы 90 лет.

Подольчане уже успели полюбить бульвар имени кинорежиссера Карелова и памятник знаменитому земляку, открытый в Год российского кино к 85-летию со дня рождения режиссера. Судьба Карелова тесно связана с подольской землей, здесь до конца жизни проживала семья его родителей, здесь же покоится прах безвременно и трагически ушедшего режиссера. Во вторник в честь дня рождения кинорежиссера прошло возложение цветов к памятнику и к его могиле на кладбище Красная горка.

В мероприятии приняли участие замглавы администрации по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот, первый зампредседателя совета депутатов Любовь Ушанева и многие другие.