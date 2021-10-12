РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 окт. В Домодедове появилась первая козья ферма, там живут более 50 животных, сообщил врио главы городского округа Михаил Ежокин.

«58 коз редкой породы прибыли из Австрии к нашим фермерам. Эко-ферма «Калачево» получила грант Московской области на развитие семейных ферм. Это значительная поддержка для небольших хозяйств», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В «Калачево» уже работает собственная сыроварня, пекарня и животноводческий блок.

За счет расширения производства эко-ферма увеличит объемы производства сыра на 60 тонн в год.