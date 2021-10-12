РИАМО - 12 окт. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вручил награды 9 номинантам ежегодной премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом ради перемен». В этом году лауреатами стали в общей сложности 11 проектов, которые представили жители округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Двум из них – Стефану Ангелову и Федору Харитонову – награды вручили на церемонии, которая проходила в кинотелевизионном комплексе «Главкино» в городском округе Красногорск и транслировалась онлайн. Андрей Воробьев отметил, что премия «Мы рядом» создана для поддержки неравнодушных граждан Подмосковья и волонтеров.

«Так у нас в Подмосковье заведено, что огромное количество людей <…> помогают другим людям бескорыстно. Премия для того, чтобы еще раз показать важность этих дел», - подчеркнул губернатор Московской области.

Стефан Ангелов и Федор Харитонов стали победителями в номинации «Округ перемен», 5 лауреатов – Валентина Гольева, Мария Доржиева, Алиса Комель, Андрей Ткачук и Наталья Тяпина – представили свои проекты в категории «Территория перемен». В данной номинации участвуют социально значимые проекты, которые реализуются для жителей одного населенного пункта Московской области.

Еще 4 лауреата – Алексей Ефремов, Татьяна Железнова, Кристина Зотова и Галина Рязанова – вошли в число победителей номинации «Место перемен». Здесь премия вручается за локальные социально значимые инициативы, которые реализуются для узкого круга жителей региона, не менее 20 человек. Суммарно 9 победных заявок получат поддержку на свои проекты в размере 950 тыс. рублей.

Яркие люди

Как отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, лауреаты губернаторской премии – это яркие люди, которые горят своим делом, делают все для того, чтобы внести свой вклад в перемены к лучшему.

«Испытываю гордость и радость за то, что ваши проекты признаны лучшими в Московской области. Каждый проект наших участников по-своему уникален. От себя хочу отметить, что от всех наших лауреатов исходит максимально позитивная энергетика. Просто находясь рядом с ними - буквально заряжаешься их настроем. Очень хочется, чтобы проекты наших активных жителей развивались и масштабировались. Мы, как власть, заинтересованы в развитии любой позитивной общественной инициативы», - подчеркнул Андрей Иванов.

Глава муниципалитета добавил, что Одинцовский округ — один из самых активных в Подмосковье в плане участия в ежегодной губернаторской премии. Всего с 2014 года от его жителей подано 12 663 заявки, лауреатами различных степеней стали более 570 человек и объединений.

Премия «Мы рядом ради перемен» стартовала 21 июня 2021 года, она была учреждена в целях поощрения граждан, проявивших неравнодушие и активную жизненную позицию, совершивших героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедших на помощь людям, а также преодолевших трудные жизненные ситуации, внесших вклад в развитие Московской области.

Призовой фонд премии в этом году составляет 80 млн руб. и распределен на 500 премий в следующих категориях: «Область перемен», «Округ перемен», «Территория перемен», «Место перемен». Дополнительная премия «Перемены Подмосковья» вручается за самые яркие проекты вне зависимости от категории.