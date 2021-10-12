РИАМО - 12 окт. В Москве 8-10 октября прошли проверки в организациях общественного питания, из 59 объектов с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований работало 20, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Среди нарушений: отсутствие контроля за соблюдением соцдистанции и ношением масок и перчаток. Еще в заведениях общепита не было периодичности уборки и дезинфекции помещений, проверяющим не представлены документы, подтверждающие проведение дезинфекции вентиляции.

Помимо этого, не организован централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты. Маски утилизируются совместно с пищевыми отходами.

В обеденном зале кафе и ресторанов при проверке не было рециркуляторов, не проводилась термометрия сотрудников организации, отсутствовали бесконтактные термометры.

За минувшие сутки в столице выявили 4699 случаев Covid-19, вылечились 2477 человек, госпитализированы 1375 Covid-пациентов. В больницах на аппаратах ИВЛ находятся 536 человек.

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