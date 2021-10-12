РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 окт. По 13 адресам в населенных пунктах городского округа Люберцы по президентской программе провели и пустили газ в рамках заключенных договоров, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Московской области реализуется президентская программа социальной газификации. В настоящее время подано 60 заявок, заключено 15 комплексных договоров, проведен и пущен газ в рамках заключенных договоров по 13 адресам», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что для разъяснения порядка догазификации проведено около 30 встреч, в которых приняли участие более 560 человек.

Подробную информацию можно получить на сайте или по телефону горячей линии: 8(800)-100-75-75.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.