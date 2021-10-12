РИАМО - 12 окт. Мужчина пришел в отделение полиции столичного района Преображенское с оружием, он собирался начать стрельбу, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Вооруженный мужчина зашел на КПП около помещения, где расположена дежурная часть. Он направил оружие на сотрудника полиции, но выстрелить не успел, так как его быстро обезвредили.

По факту посягательства на жизнь полицейского возбуждено уголовное дело.

В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.