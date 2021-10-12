РИАМО - 12 окт. Следователи МВД РФ после допроса телеведущей Ксении Собчак по делу о смертельном ДТП вручили ей повестку для явки в следственное управление УВД по Сочи, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В Сочи планируют установить обстоятельства дорожной аварии, которые имеют доказательственное значение для возбужденного уголовного дела. В частности, следователи проверят показания на месте и проведут очную ставку с водителем Mercedes-Benz S500 Maybach.

Вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной дорогая иномарка, в которой ехала Собчак, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Volkswagen. Пассажирка Volkswagen скончалась от полученных в ДТП травм.

Собчак вместе с помощниками уехала с места ДТП через 7 минут после случившейся аварии и направилась в аэропорт.

Водитель иномарки Олег Цой, который вез телеведущую, признал свою вину в ДТП. Он уточнил, что выехал на встречку, чтобы обогнать автобус.

Собчак ранее сообщала, что получила травмы и сотрясение головного мозга в результате ДТП.

Опубликовано видео из аэропорта, куда прибыла Собчак после смертельного ДТП в Сочи>>