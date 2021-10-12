РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 окт. В парке «Наташинские пруды» в Люберцах 17 октября пройдет благотворительная акция «Дорога домой», сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие организовано волонтерским проектом «Котовски&Собакен».

В рамках акции пройдет выставка животных из приютов и с передержек. Также будет организован пункт сбора кормов и предметов первой необходимости. Это лекарства, миски, ошейники, старое постельное белье, одеяла, подушки, средства гигиены.

Также в этот день в парке пройдет благотворительная ярмарка, где можно будет приобрести hand-made товары, и беспроигрышная лотерея. Начало в 12:00.

«Дорога домой» приурочена к Международному дню защиты животных, который отмечается 4 октября. Его празднуют в России и еще нескольких десятках стран мира.

Первым идею праздника предложил немецкий писатель и кинолог Генрих Циммерман в 1925 году. День защиты животных несколько лет проходил в Берлине 24 марта, затем его перенесли на 4 октября. Дата не случайна — это день памяти католического святого Франциска Ассизского, основателя ордена францисканцев и покровителя природы и животных. Легенда гласит, что святой Франциск умел разговаривать со зверями — поэтому на многих картинах и иконах он изображен в их компании.