РИАМО - 12 окт. Оргкомитет премии Urban Awards совместно с авторитетным финансово-экономическим изданием в Forbes Russia готовят к печати совместный проект – специальный выпуск Forbes Real Estate, сообщает пресс-служба организаторов.

Издание выйдет 23 декабря тиражом 90 тыс. экземпляров и разойдется по всем регионам России, как приложение к январскому номеру Forbes Russia о самых успешных бизнесменах страны, крупнейших сделках и новых марках потребительских товаров.

Forbes Real Estate - гид по рынкам жилой, коммерческой и загородной недвижимости – станет органичным дополнением к основному выпуску журнала, так как на 82 полосах читателей ждут интервью с хедлайнерами отрасли, разбор кейсов, экспертные колонки и аналитика.

«Мы всегда выбираем сильных партнеров, которые разделяют наше видение, и теперь рады такому сотрудничеству. Это будет интереснейший выпуск с яркими героями и событиями. Мы разберем не только ключевые тренды развития городских территорий, но и расскажем о важных требованиях покупателей, ценообразовании, инновациях в строительстве, а также новых подходах и решениях в создании и продвижении девелоперского продукта», - рассказала директор оргкомитета премии Urban Awards Ольга Хасанова.

Она уточнила, что также будут обнародованы итоги года работы застройщиков и опубликованы рейтинги качественных объектов со всей страны в разных сегментах рынка недвижимости.