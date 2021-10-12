РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 окт. В парке «Наташинские пруды» городского округа Люберцы 17 октября состоится благотворительная акция «Добрый шкаф», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вещами, которые уже не нужны, можно поделиться с людьми, которые в них нуждаются. Вещи должны быть в хорошем состоянии и функционировать. Акция пройдет с 12:00 до 15:00.

Все переданные волонтерам вещи сначала отправят на сортировку в фонд «Добрые люди», а затем их распределят среди нуждающихся по всей России.

Также можно будет принести канцелярские принадлежности (бумага, ручки, тетради, краскиикарандаши), а еще средства личной гигиены (мыло, шампунь, стиральный порошок, дезодоранты и бритвы). Все эти вещи должны быть новыми.