РИАМО - 12 окт. Певец Владимир Маркин выразил соболезнования семье бывшего официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина, скончавшегося 12 октября после продолжительной болезни, об этом пишет Газета.ru.

Певец отметил, что был лично знаком со своим полным тезкой и люди периодически путали их.

«Конечно я его знал, конечно иногда путали, но мне не кажется, что сейчас нужно об этом говорить. Просто нужно принести соболезнования его родным и близким и остановиться на этом», - сказал певец.

Владимир Маркин родился в 1956 году. В 2007 году он стал первым официальным представителем СК при прокуратуре, а в 2011 году и самостоятельного ведомства СК России.

Маркин руководил ведомственным управлением по взаимодействию со СМИ почти 10 лет и покинул пост в 2016 году. За это время он заслужил звание государственного советника юстиции 3-го класса и звания генерал-майора юстиции, а также стал одним из самых известных и упоминаемых пиар-специалистов в силовых структурах.