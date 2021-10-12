РИАМО - 12 окт. Столичные полицейские доставили в следственный отдел ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева. Его допросили в качестве подозреваемого в деле о хищении более 21 млн рублей, сообщает «МВД Медиа».

Следователь планирует обратится в Тверской районный суд столицы с ходатайством об избрании в отношении Зуева меры пресечения.

В рамках расследования уголовного дела по факту мошеннической кражи задержаны экс-сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин, а еще бывший замминистра просвещения страны Марина Ракова и исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова.

Всем задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве. Тверским районным судом столицы фигурантам данного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ход расследования дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД РФ.