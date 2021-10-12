РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. Сотрудники ГИБДД городского округа Подольск 13 октября проверят частный общественный пассажирский транспорт, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В целях снижения уровня аварийности на транспортных средствах, принадлежащих юрлицам (индивидуальным предпринимателям), усиления контроля за соблюдением ими требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения 13 октября на обслуживаемой территории будет проводиться профилактическое мероприятие «Технический контроль юридических лиц».

Данное мероприятие направлено на пресечение нарушений требований правил дорожного движения водителями, выявление граждан, находящихся в розыске.

Кроме того, проконтролируют соблюдение безопасности дорожного движения, требования к конструкции и техническому состоянию автомототранспортных средств, прицепов к ним и предметов их дополнительного оборудования.