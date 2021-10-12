РИАМО - 12 окт. Режиссер документального кино, член Союза кинематографистов России Александр Опрышко скончался в возрасте 72 лет, об этом сообщается на официальном сайте Союза.

Опрышко окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1971 году. С 1972 по 1993 годы работал режиссером Центральной студии документальных фильмов, а с 1980 по 1984 параллельно с работой преподавал во ВГИКе.

За свою художественную карьеру Опрышко стал призером множества кинофестивалей, а также лауреатом премии Московского комсомола в области литературы и искусства в 1978 году.

Опрышко выступил режиссером таких документальных фильмов, как: «Люди своего времени», «Американские конгрессмены в Советском Союза», «Как мы отдыхаем», «Визит Н.В.Подгорного в Танзанию», «Визит президента Афганистана в СССР», «Вива Куба! Вива фестиваль», «Молодежь Москвы принимает друзей», «Спорт для всех и каждого», «Цветы в океане», «Могучая сила содружества», «У меня есть тайна» и других.