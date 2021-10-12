РИАМО - 12 окт. 8-балльные пробки наблюдаются на столичных дорогах в вечерний час пик, транспортная ситуация улучшится к 20 часам, тогда загруженность снизится до 6 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Особенно серьезные трудности возникли в центре города: около станций метро «Таганская», «Павелецкая» и «Красные ворота».

Также сложно проехать на некоторых трассах на севере, западе и юге мегаполиса.

Свободными дороги в городе станут к 21 часу. Тогда загруженность уменьшится до 3 баллов из 10 возможных.