РИАМО - 12 окт. Мобильные офисы «Социальной газификации» посетят 18 городских округов Московской области за неделю с 11 по 17 октября, в программе посещений Волоколамский округ, Одинцовский округ, Коломна, Подольск, Серебряные Пруды и другие, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

Сообщается, что передвижные офисы компании расширили возможности информирования и консультирования населения по вопросам программы «Социальной газификации».

В мобильных офисах компании можно заключить договоры на «Социальную газификацию», а также оформить договоры на техническое обслуживание газового оборудования, перерасчет за ТКО, договор социального контракта, оказание услуг на дому, льготы ФНС и прочие услуги.

В компании отметили, что прием граждан в мобильных офисах осуществляется с учетом установленных санитарно-эпидемиологических требований.