РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 окт. Глава Люберец Владимир Ружицкий призвал жителей городского округа поучаствовать во Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

«С 15 октября по 14 ноября текущего года пройдет Всероссийская перепись населения, с 15 октября по 8 ноября - на портале госуслуг, с 18 октября по 14 ноября - на переписном участке, с 18 октября по 14 ноября – на дому, необходимо лишь дождаться переписчика и ответить на его вопросы. Дорогие люберчане, присоединяйтесь и вы! Давайте вместе планировать будущее», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что нужно обратить внимание, что переписчик должен предъявить свой паспорт и удостоверение. При этом ваши документы он просить не может. У него должна быть экипировка с символикой переписи, фирменный портфель и планшет.

Вопросы по данной теме можно задать по телефону горячей линии: 8(800)707-20-20 с 9:00 до 21:00 по московскому времени.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября текущего года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуги (Gosuslugi.ru).

Еще переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».