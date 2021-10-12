РИАМО - 12 окт. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию по строительству жилого дома на Коломенской улице для переселения граждан по программе реновации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новостройка в столичном районе Нагатинский Затон включит в себя четыре секции, объединенные общим подземным этажом. В доме расположатся 456 квартир: 96 однокомнатных, 288 двухкомнатных и 72 трехкомнатные. Проект строительства также предусматривает квартиры для комфортного проживания маломобильных граждан.

Наружную облицовку стен первого и цокольного этажей выполнят из алюминиевых панелей и металлокассет с вентилируемым зазором. На первых этажах дома расположатся помещения общественного назначения, а на подземном этаже – одноуровневая автостоянка.

Дворовую территорию возле дома благоустроят, на ней оборудуют парковки, проезды, пешеходные зоны, а также площадки для отдыха, детских игр и спорта. Кроме того, во дворе выполнят озеленение: высадят деревья и кустарники.

«Ключевая цель столичной программы реновации заключается в улучшении жилищных условий для жителей устаревших пятиэтажек. В рамках реализации программы в Москве уже введено в эксплуатацию 146 домов площадью 1,9 млн квадратных метров», - сказал глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Программа реновации по переселению жителей из ветхих домов действует в Москве с 2017 года. По ней квартиры в новостройках получат порядка 1 млн жителей столицы, их переселят из 5 176 старых домов.