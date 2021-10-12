РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. Лауреатами премии губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен» стали 18 жителей городского округа Подольск, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Вручение премии проходило 11 октября в онлайн- и офлайн-форматах. Подключения организовали в более чем 50 округах Подмосковья, в том числе и в городском округе Подольск. Церемонию открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Премия вручена в 4 категориях «Область перемен», «Территория перемен», «Округ перемен», «Место перемен». Сумма вознаграждений — от 50 тыс. до 1 млн рублей.

Губернатор наградил победителей специальной номинации «Перемены Подмосковья». В их числе — начальник штаба местного отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», директор Быковской школы Подольска Евгений Лукошников. Он является организатором самой масштабной военно-патриотической игры в России «Юнармия, вперед», в которой участвует более 100 команд. Лукошников планирует направить деньги на развитие материально-технической базы игры.

В администрации округа дипломы лауреатам премии вручил глава Николай Пестов. В номинации «Округ перемен» призерами стали Юрий Завьялов, Виктор Макаров, Надежда Штрекер. В категории «Территория перемен» - Сергей Каныгин, Полина Морщакина, Елена Старшова. В номинации «Место перемен» - Дмитрий Журавлев, Ирина Зейналова, Елена Кузнецова, Динис Латыпов, Марина Левчегова, Нина Назарова, Олег Паскарь, Людмила Плис, Мария Сурова, Татьяна Хузиахметова, Евгения Эберлин.

Конкурс учрежден губернатором в 2013 году для поддержки социальных инициатив жителей региона. За 7 лет в нем приняли участие более 250 тыс. человек и 12 778 заявителей получили денежные выплаты на реализацию своих идей.

От Подольска за 9 лет на соискание премии было подано 3640 заявок, 435 жителей округа стали лауреатами. Всего в текущем году участие в премии в различных категориях приняли 122 жителя округа.