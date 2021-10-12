РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 окт. Во время Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября, в Щелкове откроются 64 стационарных переписных участка, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».



Перепись будет охватывать 33 вопроса. Они коснутся национальной принадлежности, жилищных условий, образования, занятости и других. В этом году участвовать в переписи можно будет тремя способами: на портале «Госуслуги», на переписных участках и у себя дома.

Полной перечень адресов стационарных пунктов переписи можно посмотреть в группе администрации в соцсети «Вконтакте».

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября текущего года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуги (Gosuslugi.ru).

Еще переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».