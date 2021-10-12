РИАМО - 12 окт. Ранее судимый житель Московской области Владимир Живаев получил пожизненный срок за изнасилования и убийства девушек, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В июле 2007 года он встретился со знакомой 17-летней девушкой. В лесу у деревни Нестерово Орехово-Зуевского округа он изнасиловал ее, а затем 17 раз ударил твердым тупым и колюще-режущим предметами по различным частям тела. Девушка скончалась на месте.

6 января 2019 года он работал таксистом и предложил подвезти ранее незнакомую ему женщину. Живаев отвез жертву в район деревни Малое Кишнево Орехово-Зуевского округа, где изнасиловал ее, а после задушил. Труп злоумышленник отвез в лес у деревни Малая Дубна. Там он снял с жертвы золотое кольцо и закопал тело.

Затем ранее знакомая 19-летняя девушка 5 апреля 2019 года попросила Живаева забрать ее из колледжа и отвести домой. Он проследовал в лесной массив вблизи ДНТ «Старт-2» Орехово-Зуевского округа, где под угрозой применения ножа изнасиловал потерпевшую. Девушка пообещала не обращаться в правоохранительные органы, в связи с чем Живаев ее отпустил.

По иску потерпевшей с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 4 млн рублей, а также компенсация материального ущерба на сумму 5,5 тыс. рублей.