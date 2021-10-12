РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 окт. В деревне Путилково подмосковного Красногорска во вторник провели экологическую акцию, в ходе которой посадили 52 саженца ели и лиственницы, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В рамках акции «Аллея знаний» вокруг школы «Мозаика» в деревне Путилково состоялась высадка 52 саженцев ели и лиственницы. В мероприятии приняли участие начальник управления благоустройства Людмила Липатова и сотрудники Западного отделения Сбербанка, а также ученики школы с 7 по 11 класс. Всего в акции приняли участие 50 человек.

«В округе продолжается акция «Посади свое дерево». В рамках нее мы уже высадили более 10 тысяч деревьев. На данный момент по всему округу идут посадки деревьев, сегодня совместно с ПАО Сбербанк мы посадили хвойные саженцы», - прокомментировала Липатова.

Акция «Аллея знаний» проводится впервые. Ранее в этом году состоялась акция «Парк Победы», приуроченная к памяти о Великой Отечественной войне, тогда в Красногорске были высажены тысячи деревьев.