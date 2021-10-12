РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 окт. Дом на 270 квартир достроили в жилом комплексе «Малина» в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора начали проверку по извещению об окончании строительства корпуса №6.3 в ЖК «Малина» городского округа Красногорск.

«Сейчас все работы на объекте завершены. Инспекторы проводят проверку по извещению об окончании строительства, которая завершится 29 октября, по ее итогам в Главгосстройнадзоре будет принято решение о выдаче объекту заключения о соответствии проектной документации», - прокомментировал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Общая площадь 8-этажного здания – более 13 тыс. квадратных метров. Внутри расположено 270 квартир различной планировки от студий до трехкомнатных. В рамках благоустройства на прилегающей территории установлена детская игровая площадка, проведено озеленение.